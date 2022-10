Meteo weekend – Passaggio instabile con piogge e temporali al Nord, ancora beltempo sul resto d’Italia

Alta pressione persistente sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un promontorio di alta pressione ancora presente sul Mediterraneo e che nelle prossime ore tenderà a spostarsi verso sud, spinto dal movimento verso le Isole britanniche del vortice depressionario presente in Atlantico. Tempo quindi ancora stabile in Italia e con temperature sopra la media. Nei prossimi giorni è in arrivo un peggioramento meteo, ma solo su alcune regioni.

Prime piogge al Nord-Ovest già domani

Lo spostamento verso sud del promontorio, permetterà l’arrivo di masse d’aria più umide verso il Mediterraneo, con un piccolo cavetto d’onda in transito sul Nord Italia entro il weekend. Già nella giornata di domani correnti molto umide da sud-ovest porteranno molta nuvolosità in transito sulle regioni settentrionali. Piogge che inizialmente interesseranno soprattutto le Alpi occidentali, per poi estendersi nella seconda parte di giornata sulle regioni di Nord-Ovest. Entro le ore notturne le precipitazioni dovrebbero comunque estendersi a gran parte del settentrione.

Meteo weekend: maltempo sabato, poi rapido miglioramento

Come già anticipato, un piccolo cavetto d’onda andrà a transitare sulle regioni del Nord nella giornata di sabato, portando cieli nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni settentrionali, anche a carattere temporalesco lungo l’arco alpino e sul Friuli Venezia Giulia, dove sono sono esclusi locali fenomeni a carattere di nubifragio. Più asciutti i settori della Pianura Padana, in particolar modo l’Emilia Romagna. Al Centro-Sud e sulle Isole il tempo si manterrà invece stabile e per lo più soleggiato, salvo delle velature in transito. Maggiori addensamenti ma con tempo asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio. Giornata di domenica che vedrà invece un rapido miglioramento anche al Nord, con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno. Temperature che durante il weekend subiranno un ulteriore aumento, specie al Centro-Sud, il quale sarà evidente soprattutto in quota.

Tendenza meteo: passaggi instabili ormai probabilmente non prima di novembre

Inizia la terza e ultima decade di questo ottobre nel complesso molto mite e poco piovoso. Anche se la distanza temporale è ancora elevata possiamo iniziare ad affermare con una certa sicurezza che da qui alla fine del mese non sono previsti significativi cambiamenti per quanto riguarda la distribuzione barica sul vecchio continente. La persistenza di una vasta e profonda circolazione depressionaria sull’Atlantico continuerà a spingere l’anticiclone verso l’Italia e l’Europa. Solo con l’arrivo di novembre potrebbe giungere sull’Italia un qualche passaggio perturbato.

