METEO WEEKEND: peggiora il tempo in Italia con piogge sparse anche al centro e al nord

Ombrello a portata di mano nel primo weekend del mese di Ottobre non solo al sud ma anche al centro e parte del nord Italia, specialmente in Emilia Romagna e Liguria. Condizioni meteo instabili con piogge sparse e clima autunnale ovunque. Restate tuttavia sempre aggiornati con i prossimi aggiornamenti per il prossimo weekend in Italia. […]