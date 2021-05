METEO WEEKEND – PIOGGE e TEMPORALI nel fine settimana per il passaggio di un FRONTE FREDDO. Ecco la TENDENZA

Tempo stabile sull’Italia

Buongiorno cari amici dl Centro Meteo Italiano. La giornata odierna si appresta ad essere stabile sulla Penisola Italiana. La situazione sinottica sul continente europeo vede un’area depressionaria colma di aria fredda presente sull’Europa centro-settentrionale mentre l’alta pressione si trova sul Mediterraneo meridionale. Sull’Italia avremo quindi flussi zonali con cieli per lo più sereni e nubi in transito da ovest, specie al Nord.

Previsioni meteo sull’Italia per la giornata odierna

Al mattino avremo tempo stabile su tutta la Penisola con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto. Al pomeriggio aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con locali precipitazioni sull’arco alpino. Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sulle restanti regioni. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi, tempo stabile e asciutto con cieli sereni e qualche velatura sul resto del Paese.

Previsioni meteo sull’Italia per giovedì e venerdì

Nella mattinata di domani avremo cielo irregolarmente nuvoloso al Nord-Est e sulle regioni centro-meridionali e Sicilia, cieli sereni o poco nuvolosi sulle restanti regioni. A tale nuvolosità sono associate delle piogge sul Triveneto che a tratti risulteranno molto intense e locali precipitazioni si avranno anche sulla Sicilia. nel pomeriggio avremo ancora cieli nuvolosi e piogge sul Triveneto, molto intense a ridosso delle Alpi, mentre sul resto del Paese il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibile instabilità pomeridiana lungo la catena appenninica. In serata migliora ovunque. Nella giornata di venerdì, con un promontorio di alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale, il tempo sarà stabile per l’intera giornata su tutta la Penisola. Non si esclude comunque dell’instabilità pomeridiana sui settori a ridosso dei rilievi. Andiamo ora a vedere che tempo farà nel weekend.

