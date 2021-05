METEO WEEKEND – Possibile ondata di MALTEMPO in arrivo nel fine settimana. Prima però qualche giornata di SOLE.

Saccatura atlantica in arrivo sull’Italia centro-settentrionale

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Giornata odierna che vede l’Italia divisa in due dal punto di vista meteo, con una saccatura di origine atlantica in arrivo sulla penisola italiana e che porterà maltempo al Centro-Nord, mentre al Sud continueremo ad avere tempo stabile grazie all’influenza di un piccolo promontorio anticiclonico che dal nord Africa si spinge verso il Mar Egeo e che continua a far affluire aria calda sulle nostre regioni meridionali.

Meteo Italia oggi

Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutto il Centro-Nord, con piogge su tutte le regioni settentrionali, ma anche su Toscana, Umbria e Marche. Le precipitazioni risulteranno anche molto intense, con rovesci o temporali, localmente anche a carattere di nubifragio. Nella seconda parte della giornata qualche pioggia sarà possibile anche sulle restanti regioni centrali, comunque di debole intensità. Nel corso delle ore le condizioni meteo andranno a migliorare a partire dalle regioni occidentali, con cessazione dei fenomeni e graduali schiarite in arrivo. Durante la notte avremo la presenza di nubi basse sulle regioni tirreniche. Al Sud il tempo sarà stabile per l’intero arco della giornata, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Su queste regioni, come detto in precedenza, continuerà ad affluire aria calda, con valori massimi ovunque attorno ai 30°C e con picchi anche fino a 35°C sulla Sicilia e sulla Puglia.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

La saccatura atlantica continuerà a muoversi verso est, abbandonando il nostro Paese. Già da domani il geopotenziale tenderà ad aumentare sulla nostra Penisola portando condizioni meteo più stabili. Sullo stivale italiano farà ingresso aria più fresca dai quadranti nord-occidentali che porterà ad una lieve diminuzione delle temperature. Nei prossimi giorni avremo quindi tempo stabile e asciutto su gran parte dell’Italia, mentre delle piogge cadranno ancora al Nord-Est. Andiamo ora a vedere cosa accadrà nei giorni del weekend.

CONTINUA A LEGGERE