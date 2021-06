METEO – WEEKEND SHOCK: ESTATE ROBOANTE, IMPENNATA delle TEMPERATURE anche oltre i +40°C, ecco dove

Bel tempo in Italia, salvo isolati disturbi nel pomeriggio odierno

Anche nella giornata odierna, così come in gran parte degli ultimi giorni le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono risultate generalmente o prevalentemente stabili grazie alla predominanza dell’Alta pressione di matrice africana che peraltro ha causato anche un sensibile aumento delle temperature quantomeno al centro-sud. Solo isolati disturbi di maltempo nel pomeriggio odierno, comunque in miglioramento già in serata.

Prossimi giorni lieve cedimento dell’Alta pressione

A differenza di quanto riscontrato fino ad oggi, nei prossimi giorni le condizioni meteo della nostra Penisola dovrebbero mutare su alcuni settori in favore di un maltempo più diffuso, ma comunque abbastanza circoscritto. Tra domani mercoledì 16 e dopodomani giovedì 17 giugno infatti, una circolazione depressionaria sul settore balcanico piloterà correnti più fresche e instabili sulle regioni settentrionali, dove piogge e temporali esploderanno nelle ore pomeridiane anche in maniera sparsa.

Weekend, inferno africano in arrivo

Se è vero che nei prossimi giorni il cedimento lieve dell’Alta pressione di origine africana lascerà presagire l’arrivo di una nuova ondata di maltempo imminente in Italia, quello che avverrà sarà esattamente l’opposto: stando a ciò che mostrano infatti le attuali proiezioni dei principali centri di calcolo, la struttura anticiclonica subirà un rinforzo netto da meridione e finirà per abbracciare interamente la nostra Penisola, portando un’impennata delle temperature, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.