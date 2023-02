Meteo Weekend – Stabilità e mitezza in Italia, ma attenzione dalla prossima settimana

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Tempo stabile ma anche nebbie e nubi basse in Italia: come è possibile osservare dall’ultima immagine satellitarre, è presente una fitta coltre di nubi basse sui versanti Tirrenici dalla Liguria fino alla Campania; nubi basse anche sulle coste del Veneto con tempo del tutto asciutto. Nelle prossime ore continueremo ad avere stabilità atmosferica che si prolungherà fino al weekend. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 16 Febbraio

Ecco le previsioni meteo per oggi giovedì 16 febbraio: Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nubi basse su Liguria e Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora nebbie e nubi basse su Liguria e Pianura Padana. Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nubi basse sui settori tirrenici.

Anticiclone senza tregua, fino al termine della settimana

Tendenza meteo – Nessuna variazione di rilievo nelle prossime ore che vedrà una persistenza dell’alta pressione che riceverà un contributo azzorriano. Fino al weekend dunque avremo stabilità prevalente in Italia con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, in particolar modo in Pianura Padana dove potranno risultare persistenti lungo il corso del Po. Temperature massime che infatti potranno superare i 15°C su molte città italiane di pianura, portando cosi un assaggio di primavera. Vediamo cosa potrebbe accadere con la prossima settimana.

Possibile cambiamento con la terza decade del mese

Principali modelli matematici che vedono per l’avvio della prossima settimana una retrogressione da est lambire l’Italia ed interessare in particolar modo l’Europa orientale; questa configurazione porterebbe nuovamente ad un calo delle temperature ma senza particolari fenomeni associati. A seguire l’Italia potrebbe essere investita da una nuova vasta area depressionaria che porterebbe anche precipitazioni. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

