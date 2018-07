L’ ultimo Weekend del mese di Luglio sarà caratterizzato dai temporali pomeridiani in montagna e in collina mentre al mare e in pianura Padana splenderà il sole.

METEO WEEKEND: tempo stabile e sole prevalente lungo le coste e sulla pianura Padana, possibili temporali pomeridiani altrove – 25 Luglio 2018 – Correnti nord-occidentali ancora in transito in Italia in questi giorni e clima gradevole con le temperature in linea con la media del periodo da nord a sud e sole prevalente. Tuttavia già dalle ore pomeridiane della giornata odierna troveremo qualche nota d’ instabilità in più rispetto i giorni scorsi con locali e brevi temporali sulle Alpi, Appennino e settori interni di Toscana, Umbria, Campania e Calabria. Stessa cosa poi nella giornata di domani e nel weekend i temporali li troveremo ancora sui settori interni peninsulari centro-meridionali mentre in pianura Padana e lungo le coste italiane prevarrà il sole e il bel tempo per tutto l’ arco della giornata. Le temperature continueranno a restare in linea con la media del periodo o tenderanno ad aumentare leggermente risultando tuttavia gradevoli anche nel weekend. […]