Million Day e Million Day Extra oggi, domenica 5 febbraio 2023: la doppia estrazione vincente

Come tutti i giorni avviene, anche oggi, domenica 5 febbraio 2023 seguiremo in diretta l’estrazione vincente Million Day e l’estrazione vincente Million Day Extra. Il tutto condensato in un paio di minuti a partire dalle ore 20:30. Inoltre, le previsioni meteo Italia di lunedì 6 febbraio 2023.

Per giocare basta 1 euro e si possono scegliere 5 numeri sui 55 disponibili. L’extra è una possibilità in più per rimettere in gioco gli stessi numeri giocati al costo di un ulteriore euro. Si vince 1 milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti Million Day, ma si vince anche con 4 numeri (1.000 €), con 3 numeri (50 €), infine con 2 numeri (2 €).

Fino ad oggi ci sono stati 237 vincite da 1 milione di euro, l’ultima risale al 31 gennaio 2023.

Numeri vincenti:

Numeri vincenti extra:

CONTINUA A LEGGERE

Al Nord: Al mattino molte nuvole ma con tempo asciutto, isolati fenomeni sulle Alpi occidentali con neve fino ai 200 metri. Al pomeriggio tempo generalmente stabile con cieli soleggiati, maggiori addensamenti al Nord-Est. In serata precipitazioni in arrivo lungo l’arco alpino con neve fino a quote molto basse. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino neve in Appennino fino ai 200 metri, asciutto altrove con nuvolosità sul versante adriatico e sereno su quello tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in generale aumento ma con isolati fenomeni solo nelle zone interne del versante adriatico con neve fino 200 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molti mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolati fenomeni su Puglia e Calabria con neve fino in pianura, forte maltempo in Sardegna con neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio insiste il maltempo sulla Sardegna con quota neve in calo fin verso gli 800 metri, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni in estensione anche alla Sicilia con neve fino a quote collinari. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.