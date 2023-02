Million Day e Million Day Extra oggi, giovedì 9 febbraio 2023: ecco la doppia estrazione vincente

Million Day e Million Day Extra oggi, giovedì 9 febbraio 2023: numeri vincenti

Come tutti i giorni avviene, anche oggi, giovedì 9 febbraio 2023 seguiremo in diretta l’estrazione vincente Million Day e l’estrazione vincente Million Day Extra. Il tutto condensato in un paio di minuti a partire dalle ore 20:30. Inoltre, le previsioni meteo Italia per venerdì 10 febbraio 2023.

Per giocare basta 1 euro e si possono scegliere 5 numeri sui 55 disponibili. L’extra è una possibilità in più per rimettere in gioco gli stessi numeri giocati al costo di un ulteriore euro. Si vince 1 milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti Million Day, ma si vince anche con 4 numeri (1.000 €), con 3 numeri (50 €), infine con 2 numeri (2 €).

Fino ad oggi ci sono stati 240 vincite da 1 milione di euro, l’ultima risale all’estrazione Million Day del 7 febbraio 2023. La vincita è stata realizzata a Messina.

Estrazione Million Day oggi 9 febbraio 2023: doppia combinazione vincente

Numeri vincenti: 10 19 27 40 41

Numeri vincenti extra: 1 16 20 22 47

CONTINUA A LEGGERE

Previsioni meteo Italia, venerdì 10 febbraio 2023