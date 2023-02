Million Day e Million Day Extra oggi, venerdì 10 febbraio 2023: ecco la doppia estrazione vincente

Al Nord: Al mattino tempo stabile con con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, nuvolosità medio-alta in transito al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione ma con qualche velatura in transito su Toscana, Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati ed addensamenti sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali . Mari mossi o molto mossi.