Million Day oggi 12 febbraio 2023: doppia estrazione vincente con numeri extra

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali foschie possibili lungo il corso del Po. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, tornano le foschie sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con ampie schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare specie su Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.