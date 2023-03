Million Day oggi 5 marzo 2023: estrazione numeri vincenti

Al Nord: Al mattino cieli coperti e deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est, nevose oltre gli 800-1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con precipitazioni sui medesimi settori. In serata residui fenomeni sul Friuli con neve dagli 800 metri; variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori; deboli precipitazioni sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Lazio con neve in Appennino dai 1300 metri. In serata tempo più asciutto con cieli irregolarmente coperti su tutti i settori, qualche aperture sulle coste Adriatiche. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni sui versanti Tirrenici e sulla Sardegna, soleggiato su Molise e Puglia. Al pomeriggio piogge tra Campania, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni Tirreniche, coperto sui restanti settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente agitati.