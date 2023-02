Million Day oggi, estrazione di domenica 26 febbraio 2023: numeri vincenti

Al Nord: Al mattino deboli fenomeni Al Nord-Ovest e Emilia Romagna con neve fino in pianura, molte nubi altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni con quota neve in lieve rialzo. In serata residui fenomeni su Alpi occidentali e Appennino con neve a quote collinari, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino deboli precipitazioni sparse con neve in Appennino fino a quote alto collinari. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora precipitazioni sparse su tutte le regioni con neve oltre i 600-800 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge e acquazzoni in estensione alla Sardegna, migliora tra Sicilia e Calabria. In serata residui fenomeni tra Sardegna, Campania e Molise. Fenomeni in estensione al resto del Sud specie nella notte. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da mossi a molto mossi.