Nuovo peggioramento meteo alle porte sull’Italia secondo i modelli, con il maltempo che riporterà acquazzoni e temporali.



Modelli METEO del 9 ottobre 2018: torna il maltempo in Italia con fenomeni anche intensi – Inizio di settimana a tratti instabile sull’Italia, con acquazzoni e temporali soprattutto al pomeriggio specie sulle zone interne del Centro Sud così come sulla Sardegna. Nei prossimi giorni però, secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, un nuovo peggioramento si abbatterà sulla nostra Penisola con maltempo anche intenso ad iniziare dai settori occidentali. In particolare, i run di questa mattina dei modelli vedono la circolazione depressionaria presente ora sulla Spagna orientale riassorbita dal flusso atlantico con acquazzoni e temporali che man mano si sposteranno verso l’Italia a partire dalla notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre. Questo peggioramento meteo inizierà a portare maltempo al Nord Ovest e sulla Sardegna ma non mancheranno poi fenomeni localmente intensi anche sul Tirreno centrale. A seguire l’incertezza rimane ancora non trascurabile ma secondo le ultime uscite dei modelli la situazione meteo sull’Italia dovrebbe rimanere sempre piuttosto dinamica: acquazzoni e temporali potrebbero quindi bagnare ancora la nostra Penisola e non si escludono nuove fasi maltempo anche per la prossima settimana. […]