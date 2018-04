Piogge e temporali pomeridiani interesseranno molti settori italiani, specialmente quelli interni del centro-sud e intanto un Anticiclone è in progressivo rinforzo poco a nord delle Alpi.

Modelli METEO del 16 Aprile 2018: blanda circolazione depressionaria sul Mediterraneo, Anticiclone in rinforzo sull’ Europa centrale – 16 Aprile 2018 – Seconda metà del mese di Aprile senza la prevalenza netta delle correnti atlantiche così come per la prima metà e per tutto il mese di Marzo. Secondo le uscite di stamattina dei principali modelli meteo, un vasto anticiclone potrebbe espandersi tra Scandinavia e Germania. In uno scenario sinottica tale l’Italia si troverebbe sul suo bordo meridionale con correnti instabili in transito e possibili rovesci o temporali pomeridiani specie per le regioni centro-meridionali. Le temperature risulteranno per lo più in linea con la media del periodo un po su tutte le regioni, o di qualche punticino inferiori sulle regioni adriatiche centro-meridionali. […]