Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che propongono entro fine mese un peggioramento quasi invernale con freddo e neve in montagna.



Modelli METEO del 21 ottobre 2018: maltempo con freddo e neve in vista per fine mese – Peggioramento meteo in arrivo nelle prossime ore a causa di una piccola goccia fredda che dall’Europa orientale si getterà verso il Mediterraneo. Piogge e temporali interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud con qualche fiocco di neve in arrivo sull’Appennino anche a quote medie. La prossima settimana secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo vedrà comunque un nuovo rapido miglioramento del tempo. L’anticiclone presente sull’Atlantico ripiegherà infatti verso il Mediterraneo centro-occidentale portando sole prevalente e clima piuttosto mite sulla nostra Penisola. Le ultime uscite del modello GFS propongono però per gli ultimi giorni di ottobre un importante peggioramento dalle caratteristiche tardo autunnali. Una massa d’aria fredda di origine artica potrebbe infatti allungarsi verso l’Italia, grazie anche ad un importante elevazione dell’anticiclone delle Azzorre sull’oceano Atlantico. Freddo e neve dunque entro fine mese? […]