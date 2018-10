Modelli meteo che mostrano poca dinamicità per la prima decade di ottobre, non mancheranno comunque le piogge in Italia.



Modelli METEO del 3 Ottobre 2018: depressioni in transito sul Mediterraneo ma l’Atlantico resta lontano – Maltempo sulle regioni del Sud Italia a causa di una circolazione depressionaria che si è isolata tra Tunisia e Isole Maggiori. Piogge anche intense interesseranno soprattutto le regioni più meridionali d’Italia e nel corso dei prossimi giorni torneranno anche al Centro-Nord, il flusso atlantico tuttavia resta ancora lontano. Stando alle ultime uscite dei modelli meteo entro il prossimo weekend la goccia fredda risalirà la nostra Penisola portando nuovi acquazzoni e temporali su molte regioni anche del Centro e del Nord. Nel frattempo una nuova saccatura depressionaria si spingerà verso la Penisola Iberica per poi isolarsi probabilmente tra Spagna, Africa e Mediterraneo occidentale. Le correnti atlantiche invece scorreranno verso le latitudini più elevate lambendo le Isole Britanniche e i settori più occidentali della Scandinavia. Ma non finisce qui […]