Anticiclone nord-africano sull’ Italia e con se bel tempo garantito ma anche clima caldo e afoso.

Modelli METEO del 30 Luglio 2018: clima tipicamente estivo in Italia, qualche disturbo verso la fine della settimana al sud – 30 Luglio 2018 – Condizioni meteo tipicamente estive in Italia in queste ore e nei prossimi giorni della settimana in corso con clima con caldo e afoso a causa di una prorompente espansione dell’ anticiclone nord-africano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature risultano già oltre la media del periodo e sono previste in ulteriore aumento soprattutto sulle regioni tirreniche centro-settentrionali. Previste temperature fino a 36/38 gradi sulla Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio , Sardegna e Sicilia. Clima caldo e per lo più stabile con tanto sole e pochissime nuvole, tuttavia qualche nota di instabilità sui rilievi alpini e possibili temporali di calore non sono del tutto escluso, verso la fine della settimana anche sull’ Appennino meridionale. […]