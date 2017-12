NEVE ALPI e APPENNINO: accumuli abbondanti in arrivo con fiocchi fino a quote basse, vediamo dove

Condizioni meteo perturbate nella giornata di domani con piogge intense soprattutto su Lombardia, Triveneto, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Neve abbondante in arrivo sulle Alpi con quota neve in calo fin verso i 500 metri. Accumuli oltre i 1200-1400 metri anche di 50 cm. Anche sull’Appennino la neve cadrà a quote via via più basse ed in modo copioso specie sui massicci centrali. Previsti anche qui accumuli fino a 50 cm oltre i 1500 metri. Nella giornata di Giovedì l’intensità dei fenomeni andrà diminuendo ma il calo delle temperature poterà i fiocchi fino a quote basse al Centro-Nord. Seguite allora i prossimi aggiornamenti per i dettagli sulle neve in arrivo su Alpi e Appennino […]