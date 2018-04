In arrivo altra NEVE sulle ALPI, accumuli abbondanti oltre i 1500-1800 metri di quota sul Piemonte e Valle d’ Aosta.

Neve Alpi: previsti nuovi accumuli fino a 1 metro di spessore su Piemonte e Valle d’ Aosta – 10 Aprile 2018 – Nonostante l’ invero sia finito da alcune settimane, la neve continua a cadere sulle Alpi, specie sul settore occidentale di Piemonte e Valle d‘ Aosta. Già imbiancate le località turistiche al di sopra dei 1300-1500 metri di quota con le correnti atlantiche tornate protagoniste sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale nelle ultime ore. Le precipitazioni più intense le avremo tuttavia nelle prossime ore e nella giornata di domani, Mercoledì 11 Aprile, sul Piemonte, Valle d’ Aosta e Lombardia occidentale dove nuovi accumuli di neve potranno superare i 100 centimetri. Alpi Graie, Lepontine e Pennine i settori che riceveranno le nevicate più abbondanti, fino ad 1 metro di neve fresca oltre i 1700-2000 metri di quota. Il tutto viene generato dall’ avvicinamento di una vasta e intensa area depressionaria di matrice nord-atlantica la quale sarà in grado di richiamare sull’ Italia correnti meridionali in risalita dal Mediterraneo piuttosto umide a tutte le quote.

Neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri di quota e accumuli fino 1 metro oltre i 1700 metri di quota sul settore occidentale specie tra Piemonte e Valle d’ Aosta. Nuova neve che andrà a depositarsi sopra i vecchi strati delle nevicate di tutta la stagione invernale da poco terminata, sale pertanto il rischio valanghe nei prossimi giorni, restate sempre aggiornati con le previsioni meteo in Italia.