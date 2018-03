Neve su tutta la dorsale appenninica nelle prossime ore. Si va dai 800-1000 metri sui settori più settentrionali ai 1000-1400 metri su quelli centrali, dai 1500 metri su quello meridionale.

NEVE APPENNINO: accumuli significativi attesi nelle prossime ore oltre 1200-1500 metri di quota – 6 Marzo 2018 – Nevica già in queste ore sull’ Appenino oltre i 1500 metri di quota, nella foto accanto si notano paesaggi tipicamente invernali al monte Terminillo in provincia di Rieti. Al momento la neve cade solo oltre i 1500 metri di quota ma durante le prossime ore della giornata e soprattutto nella giornata di domani, Mercoledì 7 Marzo la quota neve potrebbe calare ulteriormente fino a 1000 metri in serata su Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Previsti accumuli nevosi anche abbondanti entro le prossime 24-36 ore oltre i 1500 metri di quota, anche oltre i 50 centimetri di neve fresca. Nel pomeriggio e in serata di domani rovesci di neve sono attesi tra Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo con fiocchi localmente fino ai 1000 metri sul monte Amiata, Simbruini, Sibillini, Laga. Anche in Sardegna la neve farà la sua comparsa sul Gennargentu fino ai 1200-1400 metri di quota. […]

CLICCA QUI SE NON SEI ANCORA ISCRITTO AL NOSTRO CANALE YOUTUBE: NON PERDERTI NESSUN NUOVO VIDEO!