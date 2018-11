NEVE APPENNINO: arrivate le prime nevicate della stagione fino a quote medie

Torna la neve in Appennino in queste ore con le cime imbiancate dalla Romagna al Molise e Campania.

Temperature in sensibile calo e neve in Appennino.

Risveglio bianco in queste ore in alcune località dell’ Appennino, mediamente dal 1000 ai 1400 metri di quota a partire dal settore romagnolo a scendere fino all’ Appennino molisano e campano. Fiocchi scesi localmente anche al di sotto dei 1000 metri di quota ma l’ aria rarefatta non consente accumuli significativi. Oltre i 1500 metri di quota invece lo spessore del manto nevoso raggiunge anche i 10 centimetri specie tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise dove le precipitazioni per effetto stau sono meno deboli.

Freddo in Italia, prima neve della stagione in Appennino.

Le temperature sono scese sotto la media del periodo in gran parte dell’ Italia e nelle prossime ore la situazione climatica generale si presenterà ancora più invernale che autunnale. Qualche nevicata interesserà ancora i settori orientali dell’ Appennino tuttavia fenomeni attesi di debole intensità, poi nella giornata di domani Lunedì 19 Novembre, un nuovo impulso di maltempo potrebbe portare nuova neve inizialmente al di sotto dei 1500 metri di quota specie in Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, poi solo al di sopra dei 1800 metri di quota eccetto sul versante Emiliano e Romagnolo dove la quota potrebbe risultare ancora medio-bassa.