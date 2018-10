Arriva la prima neve in Appennino tra la serata di domani e la mattinata di Lunedì con i fiocchi previsti fin sotto i 1500 metri di quota.

NEVE APPENNINO: tra la serata di Domenica e la mattinata di Lunedì attesi paesaggi invernali oltre i 1400-1600 metri di quota – 20 Ottobre 2018 – Clima più autunnale atteso per i prossimi giorni in tutta Italia con le correnti settentrionali in arrivo al posto di quelle meridionali responsabili del caldo anomalo durante gli utlimi giorni. Correnti settentrionali in arrivo, quindi temperature in calo e con esse anche qualche precipitazione tra la giornata di Domenica e quella di Lunedì. Piogge in arrivo in pianura e lungo le coste, piogge inizialmente anche in montagna durante la giornata di domani ma in rapida trasformazione a neve durante il tardo pomeriggio e la serata o nottata su tutto l’ Appennino, dall’ Emilia Romagna a quello Lucano. Le quote neve si assesteranno in serata o nottata intorno i 1400-1600 metri di altezza con qualche sconfinamento più in basso previsto tra Marche, Abruzzo e Molise. […]