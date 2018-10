Arriva l’inverno in America settentrionale con la neve caduta abbondante in Alberta, Canada.

Neve Calgary, è già inverno in Canada – 3 Ottobre 2018 – Piomba l’ inverno nei primissimi giorni di Ottobre in una delle principali città del Canada, precisamente la terza in termini di popolazione municipale con più di 1.239.220 abitanti. Un’ abbondante nevicata ha ricoperto tutta la città di Calgary della provincia canadese dell’ Alberta come potete vedere dalla foto accanto, imbiancando il paesaggio come se fosse già dicembre inoltrato. Non solo l’America ha visto la neve negli ultimi giorni: insieme al Canada anche l’Italia ha visto le prime nevicate di stagione con i fiocchi arrivati ad imbiancare le vette delle Alpi fino a quota 1800 metri. E’ da poco iniziato ufficialmente l’autunno e si avvertono già i primi assaggi d’inverno, con la neve è caduta abbondante nelle ultime ore in Canada. Ricordiamo che la città di Calgary non è insolita nelle nevicate di Ottobre vista la sua posizione geografica e morfologica, si eleva infatti ad una quota di circa 1000 metri, in una regione in cui si alternano colline e altopiani,a un’ottantina di chilometri a oriente delle montagne rocciose.

