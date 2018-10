Neve in arrivo: tutte queste zone di montagna sono pronte a tingersi di bianco. I dettagli

Neve in arrivo: tutte queste zone di montagna sono pronte a tingersi di bianco – Ondata di freddo che sta arrivando proprio in queste ore sul nostro paese con piogge, temporali e calo termico. Tra la nottata odierna e la mattinata di domani tornerà anche la neve lungo il nostro appennino e numerose zone al di sopra dei 1300 metri verranno imbiancate. Questa notte previste piogge dalla Romagna alla Puglia con numerosi temporali e quota neve in calo sui 1200-1300 metri tra Romagna e Marche, 1400-1500 procedendo verso sud. Neve che farà la sua comparsa sui Sibillini, Gran Sasso, Majella e sui rilievi generalmente oltre i 1300 metri di quota. Nella giornata di domani maltempo anche intenso su medio adriatico e meridione con forti venti che sferzeranno le aree costiere e temperature in calo al sud anche di 15 gradi rispetto alla giornata odierna. Altre nevicate sui rilievi del sud, con quota neve in abbassamento anche sotto i 1200 m durante la fase più intensa del peggioramento. […]