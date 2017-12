Maltempo in arrivo sull’Italia con neve abbondante sulle Alpi in queste ore e nelle prossime ore anche in Appennino con i fiocchi fino a bassa quota dalla notte su Toscana, Umbria e Lazio.

NEVE ITALIA: maltempo nelle prossime ore con piogge e nevicate fino a quote collinari, possibili fiocchi su alcune città del centro Italia – 27 Dicembre 2017 – In seguito alla lunga fase di bel tempo in compagnia dell’ anticiclone di Natale ecco arrivato l’ intenso peggioramento meteo che porta piogge e temporali già in queste ore, ma soprattutto neve sulle Alpi e nelle prossime ore anche sull’ Appennino fino a bassa quota. Nella mattinata di oggi, Mercoledì 27 dicembre, le piogge interessano le regioni del Nord Italia e il versante tirrenico. Neve sulle Alpi mediamente tra 600-1100 metri con accumuli anche abbondanti specie sui settori centro-orientali. Punte oltre i 50 cm a 1500 metri. Dalla seconda parte della giornata peggiora ulteriormente il tempo sulle regioni centrali con piogge anche intense e nevicate in Appennino fin sotto i 500 metri di quota tra la nottata e la mattinata di domani Giovedì 28 Dicembre su Senese, Aretino, Viterbese, Umbria e Appennino centrale con un minimo di pressione al suolo fino a 985 hPa tra Toscana e Umbria. […]