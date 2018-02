Neve in arrivo al centro-nord Italia, possibile interessamento anche della capitale. Ecco il dettaglio e la possibile evoluzione delle prossime ore

NEVE: nevicate in arrivo fino in pianura al nord Italia e regioni centrali, nevischio anche a Roma tra la serata e la nottata di Mercoledì – 27 Febbraio 2018 – Nelle prossime ore la situazione meteo sull’ Italia non subirà sostanziali variazioni con clima freddo e tipicamente invernale da nord a sud. Forti gelate sono attese ancora tra la nottata odierna e il primo mattino di domani, Mercoledì 28 Febbraio, specie sulle regioni settentrionali e sui settori interni del contro dove le temperature potranno scendere fin sotto i -10°c. Attenzione poi alla risalta delle correnti umide dal Mediterraneo occidentali sotto la spinta di una vasta e profonda area di bassa pressione sull’ Atlantico. Queste correnti sud-occidentali piuttosto umide troveranno aria molto fredda ai bassi strati su tutte le regioni italiane nella giornata di domani generando nevicate che raggiungeranno le pianure e le coste di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e tra la serata e il primo mattino di Giovedì 1 Marzo anche di Toscana, Umbria e Lazio. Nevicherà ancora a Torino, Piacenza entroterra ligure e localmente sulla costa con interessamento del capoluogo. Neve anche al centro e specialmente tra Toscana, Umbria e Lazio con possibile interessamento della capitale tra la serata e soprattutto la nottata di Mercoledì 28 Febbraio.

