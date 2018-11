NEVE prossime ore, fiocchi fino a quote molto basse al NORD ITALIA

Clima invernale in Italia con le temperature sotto la media del periodo specie al nord, NEVE localmente fino a quote molto basse nelle prossime ore.

Arrivano le precipitazioni in Italia.

L’ avvicinamento di un minimo di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo occidentale nelle ultime ore determinerà un peggioramento delle condizioni meteo in tutta l’ Italia con precipitazioni ad iniziare dalla Sardegna e a seguire sulle regioni centrali, meridionali e settentrionali. Piogge al centro e al sud Italia, neve fino a quote molto basse al nord ad iniziare dalla serata odierna. Le temperature durante queste ore mattutine risultano ovunque inferiori la media del periodo con i valori prossimi lo zero in pianura Padana e nelle vallate interne di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, più mite sul Lazio e al sud.

Neve nelle prossime ore al nord Italia, localmente fin sul fondovalle.

La situazione climatica generale si presenta più invernale che autunnale in queste ore con le temperature vicine lo zero, nelle prossime ore piogge diffuse al centro-sud, primi fiocchi di neve al nord tra Piemonte, Valle d’ Aosta e Lombardia oltre i 400-700 metri di quota. Neve durante la serata e la nottata su tutte le regioni settentrionali con fiocchi possibili fino sul fondovalle (100-300 metri). Si tratta tuttavia di fenomeni deboli o di moderata intensità.