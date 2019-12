Notte di San Silvestro 2020, chi è questo santo e cosa fece durante la propria vita, meteo 31 dicembre

Meteo 31 dicembre 2019

Subentrano le correnti settentrionali più fredde in Italia e con esse calano le temperature specie sul versante adriatico della penisola. Tuttavia i cieli in Italia nelle prossime ore e durante la notte di San Silvestro si presenteranno per lo più sereni sulle regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Lazio. Cieli irregolarmente nuvolosi invece sulle restanti regioni d’ Italia con qualche precipitazione associata così come ampiamente anticipato

Chi è San Silvestro

In molti identificano San Silvestro con l’ultima notte dell’anno che prelude al nuovo anno. Ma chi è in realtà San Silvestro ? Silvestro I in realtà era un Papa vissuto nel lontano 314, conosciuto per essere una persona estremamente saggia che resse la Chiesa all’epoca in cui regnava l’imperatore Costantino. Fu questo imperatore a costruire le venerande basiliche mentre il Concilio di Nicea acclamò Cristo Figlio di Dio. Le reliquie di San Silvestro vennero deposte a Roma nel cimitero di Priscilla.

Quando divenne Papa

Silvestro I divenne Papa proprio in un una fase relativamente più tranquilla in cui la Chiesa non era ancora minacciata dalle persecuzioni dei primi secoli. Infatti prima che diventasse pontefice, gli imperatori Costantino e Licinio avevano già concesso la piena libertà di culto ai cristiani. Il 31 Gennaio del 314 iniziò il suo lungo pontificato che si concluse 21 anni dopo. L’imperatore Costantino donò a papa Silvestro il palazzo del Laterano, affiancato più tardi dalla basilica di San Giovanni e costruì la prima basilica di San Pietro. Nonostante il suo pontificato fu contrassegnato da un periodo di pace non mancarono i tormenti per Silvestro I anche per il permanere di molte controversie disciplinari e teologiche.