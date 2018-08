Nubifragi senza sosta: raffica di temporali, grandinate e raffiche di vento pronti nuovamente ad abbattersi su molte regioni. Particolare attenzione in queste zone. Possibili allagamenti

Nubifragi senza sosta: raffica di temporali, grandinate e raffiche di vento pronti nuovamente ad abbattersi su molte regioni. Particolare attenzione in queste zone. – Ancora temporali in azione su gran parte del centro-sud, specie zone interne e lato tirrenico. Presto scatterà l’ora dei temporali anche al nord a causa dell’arrivo di una perturbazione accompagnata da aria fresca. Vista la grande quantità di energia in gioco, si avranno tutte le possibilità per dare origine a fenomeni violenti e forti grandinate. Nel frattempo, attenzione ancora alta per le prossime ore su molte zone del centro e del sud. Ancora una volta Sicilia, Calabria, Basilicata,Campania, Puglia le regioni più penalizzate dal maltempo con veri e propri nubifragi. I fenomeni insisteranno fino a tarda serata in modo particolare all’estremo sud ma sarà nel tardo pomeriggio che si avrà l’estensione maggiore dei fenomeni con temporali anche su Marche interne, Abruzzo interno, Umbria, Lazio (specie interno), Toscana, Molise e tutto il sud. Attenzione a possibili allagamenti e temporali marittimi di notevole intensità nelle isole maggiori. Contemporaneo peggioramento al nord, con primi fenomeni al nord-est, in estensione entro sera alle zone pianeggianti di Veneto, Emilia, Friuli e Lombardia. […]