Nubifragio al sud: quattro ragazzi colpiti da un fulmine in spiaggia in Salento. Uno è in gravi condizioni, si attendono notizie

Nubifragio al sud: quattro ragazzi colpiti da un fulmine in spiaggia in Salento. Uno è in gravi condizioni – Violenti nubifragi interessando ormai da settimane il sud Italia, da est a ovest, isole comprese, arrecando disagi ma anche feriti e vittime. Ieri pomeriggio in Salento, un fulmine ha folgorato 4 ragazzi che erano sulla spiaggia a giocare a pallone e adesso uno di loro è in condizioni gravissime, ricoverato in condizioni molto preoccupanti in ospedale. Il gruppo di ragazzini senegalesi era su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo quando ancora in zona non pioveva ma un violento temporale era in arrivo con lampi all’orizzonte. Nel meridione l’instabilità proseguirà, in maniera meno accentuata, fino all’inizio della prossima settimana con temperature in lieve calo. […]