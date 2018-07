Nubifragio Moena: fiume in piena di acqua e fango invade il paese. Centro sommerso, il video pazzesco. Molti i danni

Nubifragio Moena: fiume in piena di acqua e fango invade il paese. Centro sommerso, il video pazzesco – Nel tardo pomeriggio di ieri un violentissimo nubifragio con grandine ha interessato diverse zone delle Dolomiti, accanendosi con maggior forza a Moena dove i disagi sono stati davvero enormi. Il centro del paese è stato improvvisamente invaso da un fiume di fango, dovuto all’ingrossamento dei vari torrenti e ruscelli, trasformati in fiumi in piena ed alcuni smottamenti e frane registrate a monte. Non è mancata anche la grandine e il forte vento, con raffiche che hanno superato i 70 km/h. Super lavoro per Vigili del Fuoco e ruspe per rimuovere il fango da strade e ingresso di numerosi hotel e residence.[…]