Nubifragio lampo poco fa: fiumi di fango e detriti travolgono strade e automobili. Soccorsi in azione e danni all’ospedale. FOTO da Civitavecchia

Forte ondata di maltempo in Italia

Una nuova violenta ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, con nubifragi, grandinate e venti forti, prossimi anche ai 100 km/h. La prima neve di stagione è arrivata al nord-ovest a quote anche basse, come ad esempio nella città di Cuneo, mentre violenti temporali si stanno abbattendo tra la Sardegna e il medio versante tirrenico. Piogge e temporali stanno già colpendo Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio, proprio su quest’ultima regione, non mancano gravi disagi e allagamenti, in particolare nella parte nord, tra romano e viterbese.

Nubifragio colpisce la città di Civitavecchia

Un violento nubifragio si è abbattuto sul Lazio e in particolare nell’area di Civitavecchia creando non pochi problemi. Situazione difficilissima anche a Santa Marinella, dove un tratto dell’Aurelia si è letteralmente trasformato in un fiume di fango e detriti diventando così impraticabile. Moltissimi anche gli interventi di soccorso ad automobilisti e in numerose abitazioni, con i piani bassi che sono andati completamente allagati.

Marea invade l’Aurelia

Come riportato da “romatoday”, ci sono stati allagamenti anche nel centro di Civitavecchia ma la situazione rimane peggiore sull’Aurelia. Al momento della marea che ha travolto la via Aurelia, la strada era fortemente trafficata e i disagi sono stati molto gravi. Macchine e tir sono infatti rimasti improvvisamente bloccati nel fiume di fango e detriti e immediati sono stati i soccorsi. Difficile la situazione anche a Santa Marinella dove ilNucleo Sommozzatori Santa Marinella Onlus è intervenuto in un tratto di Aurelia, all’altezza del chilometro 66, è rimasto impercorribile perché strada e mare erano diventati un tutt’uno. Inoltre, la Asl Roma 4 ha invece reso noto che la pioggia ha reso “inagibili le due sale operatorie al quarto piano dell’ospedale San Paolo.