Nubifragio lampo poco fa, fiumi di acqua e fango invadono la città. Allagamenti e strade interrotte – VIDEO di quanto è accaduto nel Ragusano

Violenti acquazzoni nel Ragusano

Nelle scorse ore – come riportato da “Livesicilia.it” – violenti acquazzoni si sono abbattuti nel Ragusano, con Modica e Ragusa tra le più colpite. La tanta acqua caduta nel giro di poche ore ha provocato il tilt del traffico veicolare, con tante squadre della Protezione Civile impegnate nelle molte richieste di soccorso che sono arrivate.

Vigili del Fuoco a lavoro a Modica

In queste ore – come si legge su “Livesicilia.it” – i Vigili del Fuoco sono impegnati soprattutto a Modica, dove la zona del polo commerciale è completamente sommersa dall’acqua in seguito al violento acquazzone. La strada è risultata del tutto intransitabile per diverso tempo, con strade che si sono trasformate in fiumi di acqua e fango. Nelle carreggiate sono stati trascinati dall’acqua detriti e cassonetti, mentre molti automobilisti sono rimasti in panne o comunque bloccati all’interno delle loro vetture per via del maltempo e degli allagamenti.

A Ragusa tombini saltati e strade allagate

Come si legge su “Radiortm.it”, dunque, il nubifragio che si è abbattuto nelle scorse ore su alcune zone della Sicilia ha visto coinvolte principalmente Ragusa, Modica e Pozzallo. Soffermandoci su Ragusa, la situazione più complicata si è registrata in Via Archimede, dove i tombini sono letteralmente saltati e le strade risultano completamente sommerse dall’acqua.