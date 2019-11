Nubifragio lampo poco fa: fiumi di acqua e fango invadono la città, evacuazione in corso – VIDEO di quanto è accaduto nel Salernitano

Il maltempo si è abbattuto su Salerno

In questi giorni il maltempo si sta abbattendo con grande vigore sull’Italia e nelle scorse ore un forte nubifragio si è abbattuto su Salerno. Stando a quanto riportato da “Salernotoday.it”, il forte maltempo ha provocato danni e disagi a Salerno e provincia, con una vera e propria tempesta di acqua e vento che si è abbattuta sulla città campana.

Nubifragio a Salerno: allagamenti e traffico in tilt

Dunque, nelle scorse ore un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Salerno e – come riportato da “Salernotoday.it” – la tragedia si è sfiorata sul lungomare di Torrione, dove un albero è caduto, sradicato dalla forza del vento, ed ha rischiato di colpire in pieno un’automobile che stava transitando in quel momento. Fortunatamente l’autista è riuscito ad evitare l’arbusto caduto e non vi sono state gravi conseguenze. In tutto il territorio, inoltre, si segnalano richieste ai Vigili del Fuoco per allagamenti e tombini saltati. Molte strade, inoltre, sono state chiuse a causa del maltempo.

Evacuate circa 100 famiglie a Nocera Inferiore

Il maltempo si sta abbattendo con grande vigore non solo su Salerno, ma anche sulla provincia, con il comune di Nocera Inferiore particolarmente colpito. Secondo quanto riportato da “Ansa.it”, il Comune di Nocera Inferiore ha disposto in via precauzionale l’evacuazione di circa cento famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Manlio Torquato ed è arrivata dopo la comunicazione della sala operativa regionale che annunciava il rischio di inondazioni e fiumi di fango in seguito al maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla zona.