Nubifragio: violentissimo temporale manda sott’acqua la città di Messina. Moltissimi i disagi e altre piogge in arrivo. Situazione difficile

Nubifragio: violentissimo temporale manda sott’acqua la città di Messina. Moltissimi i disagi e altre piogge in arrivo – Il maltempo non da tregua a molte zone dell’Italia meridionale e a parte del centro Italia con numerosi rovesci e temporali che si ripetono nel corso del giorno. Particolarmente colpita nelle ultime ore la Calabria e la Sicilia, dove un nubifragio ha colpito la città di Messina. Una notte difficile per Messina che è stata colpita da pioggia torrenziale che è durata ore ed ore. I disagi sono stati attenuati visto l’orario, ma nella zona nord, al villaggio Sant’Agata, molte auto parcheggiate lungo la strada sono state travolte dalla furia dell’acqua e solo per fortuna non sono state poi trascinate in mare. Numerosi anche i black out e gli allagamenti a numerose abitazioni invase anche da fango dovuto all’esondazione di alcuni torrenti. […]