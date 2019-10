Ora solare 2019 Italia: quando e come. E’ l’ultimo cambio orario?

Ora solare 2019 Italia

Siamo entrati nell’ultimo weekend di ottobre, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 si dovrà effettuare il cambio orario. Attualmente è in vigore l’ora legale in Italia, alle 3:00 sarà necessario spostare le lancette dell’orologio alle 2:00 per tornare all’ora solare. Si dormirà un’ora in più.

Il Parlamento UE, in seguito alla risposta favorevole dei cittadini europei a proposito di una consultazione voluta da Polonia e Finlandia che ha proposto l’abolizione dell’ora legale, ha deciso solamente che dal 2021 ogni Stato europeo dovrà scegliere un unico orario da adottare per sempre. Ma quale?

La posizione dell’Italia

Sarà una scelta a blocchi per i Paesi UE. In linea di massima, quelli del Nord Europa decideranno di adottare l’ora solare, non avendo necessità di allungare la luce del giorno nel pomeriggio, visto che il sole tramonta molto tardi. Viceversa, nei Paesi Meridionali come l’Italia, la scelta cadrà sull’adozione dell’ora legale, un’ora in più di luce al pomeriggio in inverno, vuol dire tanto risparmio energetico. In base a queste considerazioni, è assai probabile che l’Italia scelglierà l’ora legale.