Pesante nubifragio si abbatte sulla città italiana: fulmine colpisce una chiesa, ci sono feriti. Foto di quanto accaduto nel catanese

Ondata di maltempo colpisce l’estremo sud Maltempo intenso nelle ultime ore ha interessato il meridione dell’Italia, dove veri e propri nubifragi hanno colpito diverse regioni, in particolare parte della Puglia, Calabria e Sicilia. Proprio qui abbiamo la situazione più critica, nelle ultime ore infatti un grosso sistema temporalesco ha interessato parte del settore meridionale e orientale della regione dove si sono abbattuti veri e propri nubifragi. Danni ingenti soprattutto nel catanese. Venti forti e piogge intense Temporali, grandinate e forti venti sono gli ingredienti odierni in diverse zone della Sicilia sud-orientale. Non sono mancati allagamenti e disagi, in particolare nel catanese, dove un violento nubifragio si è abbattuto sulla città ed è stato accompagnato da notevoli fulminazioni. Fulmine colpisce Chiesa Nelle ultime ore, un vero e proprio nubifragio ha interessato il catanese, nel corso del quale un fulmine ha colpito il campanile di una chiesa di Misterbianco generando il panico. Il fulmine ha colpito il campanile della chiesa Santa Chiara di Misterbianco, nella centrale via Matteotti, rendendo la struttura inagibile. Purtroppo grossi calcinacci si sono staccati e sono precipitati in strada colpendo in pieno un’auto in sosta con a bordo due ragazzi (Fonte:blogsicilia.it).

Due persone ferite Come detto, purtroppo due ragazzi sono rimasti feriti anche se le loro condizioni non sarebbero gravi ma si e reso necessario per loro il trasporto all’ospedale per ulteriore accertamenti. Inoltre, uno dei due, in seguito all’incidente che si è verificato era sotto shock. Purtroppo ci sono stati gravi conseguenze anche per la chiesa colpita, che attualmente è stata dichiarata inagibile, in attesa delle necessarie verifiche sulla staticità e sicurezza dell’immobile.

Strade allagate e disagi Come si legge sempre su “blogsicilia.it”, il boato generato dal tuono e il successivo crollo di grossi calcinacci, è stato avvertito molto bene in tutta la zona limitrofa. Il forte nubifragio, accompagnato da raffiche di vento notevoli ha determinato anche degli allagamenti di numerosi scantinati e disagi nel catanese.