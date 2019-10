Piogge alluvionali in atto: situazione critica, strade invase da fango e detriti, frane e disagi per i treni. Ecco quanto sta accadendo al nord-ovest

Ondata di maltempo colpisce il nord-ovest italiano

Maltempo intenso nelle ultime ore sta interessando il nord Italia, a causa dell’avanzamento verso l’Italia, di un’attiva perturbazione che nel corso delle ultime ore ha flagellato parte della Francia, con piogge torrenziali e persino un tornado. Nella giornata odierna, forti temporali e piogge alluvionali stanno colpendo soprattutto la Liguria, parte del Piemonte, Lombardia, Emilia ed alta Toscana. Veri e propri nubifragi hanno colpito la zona del genovese, muovendosi da sud verso nord e scaricando in appennino quantitativi di pioggia impressionanti, localmente prossimi ai 400 mm.

Grave maltempo nel genovese

Dalla scorsa notte temporali auto-rigeneranti, provenienti dal mar Ligure, stanno colpendo la Liguria e in particolare la zona di Genova dove si verifica la convergenza delle correnti. Fiumi in piena di acqua e fango stanno invadendo strade e abitazioni soprattutto tra genovese e savonese. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco ancora in atto a Genova città. La situazione resta critica in alcuni quartieri, soprattutto nella zona di ponente, dove continua a piovere intensamente.

Allerta arancione in zona

Come riportato da “genova.repubblica.it”, il maltempo sta interessando tutta la Liguria e in particolare il genovesato. Nuovo messaggio di allerta diffuso da Arpal e dalla Protezione civile della Regione Liguria, seguendo l’evoluzione meteo delle ultime ore. Allerta arancione per temporali e piogge diffuse prolungata fino alle 18 nella zona centrale della regione, da Noli a Portofino, nell’entroterra savonese e in valle Stura. Allerta che è terminata alle 15 nell’estremo ponente, alle 20 invece a levante, sia sulla costa che nell’entroterra.