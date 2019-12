PREVISIONI METEO – ATTENZIONE, nuova ondata di MALTEMPO in arrivo in ITALIA con temperature in leggera flessione, i dettagli

L’aumento della nuvolosità e la presenza di qualche nota di maltempo sulla nostra Penisola è data dal costante e progressivo avvicinamento dai quadranti occidentali di una saccatura atlantica che nei passati giorni ha affondato sul Mediterraneo occidentale. Nelle prossime ore continuerà la sua progressione verso est in direzione dell’ Italia apportando condizioni di più generale maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Il tempo sul resto delle regioni italiane è leggermente migliore ma tutt’altro che soleggiato. La nuvolosità ha infatti preso il possesso della stragrande maggioranza del Mediterraneo centrale dell’ Italia, con il satellite che dunque mostra uno scenario più tipicamente autunnale sulla nostra Penisola. Nonostante l’aumento evidente della nuvolosità riscontrato in tutti i settori nella giornata odierna, il tempo però è rimasto prevalentemente asciutto, eccezion fatta per le aree menzionate nel precedente paragrafo.

Momentaneamente delle note di maltempo stanno interessando qualche zona di Italia posta all’estremo settentrione come il biellese e il varesotto dove la quota neve si attesta intorno ai 1800/1900 metri. Contestualmente, degli acquazzoni stanno colpendo dalla mattinata odierna il settore della Sardegna orientale, dove tra l’altro è prevista un’intensificazione dei fenomeni entro serata. Sempre per la serata inoltre, l’instabilità prevista estendersi sulla Sicilia, dove le piogge risulteranno di debole o moderata intensità prevalente.

Per quanto riguarda dunque la giornata di domani giovedì 19 dicembre, le condizioni meteo volgeranno ad un generale peggioramento su gran parte del territorio nazionale, in special modo sul versante tirrenico, dove i fenomeni potrebbero essere accompagnati occasionalmente da attività elettrica. Il maltempo si estenderà anche sulle zone interne del versante adriatico e sul Friuli Venezia Giulia , con accumuli generalmente deboli o moderati.

Neve in arrivo sulle Alpi, accumuli discreti nel biellese

Nella giornata di domani giovedì 19 dicembre torneranno oltretutto le nevicate sulle Alpi, in special modo sul settore nordoccidentale del biellese. Qui sono previsti i maggiori accumuli per la giornata in esame, più precisamente sono attesi localmente anche fino a 50 centimetri. Nevicate sul resto del settore alpino centro-occidentale generalmente di debole o moderata intensità, con accumuli altrettanto deboli.