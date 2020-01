PREVISIONI METEO – ATTENZIONE, ONDATA di FREDDO ARTICO con un TRACOLLO TERMICO in arrivo ITALIA, ecco quando

Anticiclone prevalente in queste prime due settimane del 2020

L’Alta pressione di origine azzorriana è stata il tratto distintivo di questa prima parte del mese di gennaio, che togliendo una breve pausa fredda in concomitanza della festività dell’Epifania, in un contesto comunque anticiclonico, ha caratterizzato queste prime due settimane del nuovo anno nella stragrande maggioranza delle città italiane. Nonostante ciò, le temperature che si sono riscontrate, si aggirano attorno alla media del periodo o lievemente al di sopra.

Qualche pioggia in giro per l’Italia

Non è comunque mancato nel corso degli ultimi giorni qualche segnale di cedimento della struttura anticiclonico che riveste quasi interamente la nostra Penisola. Infatti, se nei passati giorni dell’instabilità ha coinvolto le aree joniche italiane a causa di una goccia fredda di origine atlantica sita sul basso Mediterraneo, nella giornata odierna qualche nota di maltempo la si riscontra sulla Liguria, con fenomeni occasionali e di debole intensità, come gli accumuli che ne scaturiranno.

Crolla l’impero anticiclonico a partire da questo weekend?

Sebbene ci sia ancora un’elevata incertezza previsionale per quel che riguarda la tendenza meteo per il prossimo fine settimana, dai principali centri di calcolo emerge un possibile cambio di rotta a partire proprio da questo weekend, quando una saccatura di origine polare marittima dovrebbe riportare una diffusa e intensa ondata di maltempo in Italia affondando sul Mediterraneo centrale. Questo peggioramento potrebbe fungere da apripista per future ondate di freddo per la terza decade, come vedremo nel prossimo paragrafo.