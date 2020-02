PREVISIONI METEO – ATTENZIONE, raffiche di vento BURRASCOSE e fino a 100km/h in arrivo in ITALIA, i dettagli

Anticiclone in atto sulla nostra Penisola, non senza qualche pioviggine sul versante tirrenico settentrionale

Tornano ad essere condizioni meteo di stabilità lo scenario prevalente nel quadro meteorologico mediterraneo ed italiano. Questo grazie ad una rimonta anticiclonica che già da qualche giorno sta avvolgendo la nostra Penisola, precisamente da quando la parentesi piuttosto invernale di inizio settimana ha abbandonato l’Italia. Tuttavia, l’intrusione di correnti nordatlantiche favoriscono qualche piovasco intermittente sul versante tirrenico settentrionale, che in serata potrebbe interessare anche la fascia costiera del Lazio.

Correnti nordatlantiche più incidenti per domani

Le suddette correnti nordatlantiche si faranno più incidenti nella giornata di domani lunedì 10 febbraio tanto da generare una ciclogenesi davanti le coste di Ventimiglia che si andrà approfondendosi nel corso della mattinata fin verso i 1015hPa. Piogge e possibili temporali si avranno nelle aree interposte tra lo spezzino e la garfagnana, a tratti anche intensi, ma che riverseranno al suolo cumulati generalmente deboli, mentre più elevati saranno a ridosso dell’Appennino Tosco-Emiliano. Piogge occasionali sul versante tirrenico tra Lazio, Campania e alta Calabria, soprattutto aree costiere.

Venti in intensificazione nelle prossime ore

Grazie all’approfondimento di un minimo depressionario davanti le coste di Ventimiglia, anche i venti si intensificheranno in alcune aree italiane. Per la giornata di domani lunedì 10 febbraio infatti, sarebbero previste raffiche di vento fino a 100km/h e oltre sull’Appennino Tosco-Emiliano, mentre si terranno sui 60km/h localmente su alta Toscana e alto Lazio e più diffusamente in Umbria e nell’interno marchigiano.