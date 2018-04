Procede la lunga fase anticiclonica in Italia con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e valori di temperatura più estivi che primaverili.

Previsioni meteo: bel tempo in Italia con tanto sole e temperature fino a 30°c sul nord-ovest – 24 Aprile 2018 – Nella giornata di ieri registrati i primi 30°c di temperatura massima tra Piemonte e Lombardia, eppure siamo soltanto nel mese di Aprile. La stagione primaverile risulta sempre più all’ insegna del bel tempo con le previsioni meteo in Italia che ci indicano ancora tanto sole nelle prossime ore e temperature oltre la media specie al nord Italia durante le ore centrali della giornata. Per tentare di vedere qualche nuvola e brevi acquazzoni bisogna addentrarci in Appennino Lucano, Abruzzese e Calabro o sulle Alpi centro-orientali durante le ore pomeridiane, si tratterà tuttavia di isolati fenomeni. Le temperature già oltre la media del periodo sulle regioni settentrionali tenderanno a risalire anche su quelle meridionali e i 30°c si raggiungeranno non solo tra Piemonte e Lombardia ma anche sulle isole e settori tirrenici centro-meridionali. […]