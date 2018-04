METEO / cambio circolatorio in atto su alcune regioni e primi nubifragi in arrivo. Il resoconto della giornata doierna

METEO / cambio circolatorio in atto su alcune regioni e primi nubifragi in arrivo – Il lungo periodo stabile che ha contraddistinto le ultime giornate in Italia, tenderà ad essere scalzato dall’arrivo di correnti più fresche hanno molte piogge e locali nubifragi su alcuni settori del nostro paese già a partire dal pomeriggio e dalla serata odierna. Sin dalle prime ore del mattino abbiamo assistito ad un progressivo aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali con cieli che divenuti via via più coperti: con prime piogge su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia con rovesci e improvvisi colpi di vento. Nel corso della giornata i fenomeni si sono intensificati ulteriormente, specie sui rispettivi settori alpini e appenninici, dove non si escludono entro la primissima nottata apporti pluviometrici anche significativi. La saccatura atlantica tenderà nei giorni a seguire a farsi ulteriormente spazio determinando condizioni di maltempo diffuso al Centro-Nord.