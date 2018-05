Previsioni meteo: tempo ancora instabile con locali temporali pomeridiani sui settori interni italiani, temperature in ripresa.

Previsioni meteo: cieli irregolarmente nuvolosi in Italia e possibili rovesci o temporali pomeridiani – 16 Maggio 2018 – Una lunga fase di tempo instabile o a tratti perturbato interessa ancora l’ Italia. In queste ore l’ instabilità convettiva potrebbe produrre locali rovesci o temporali pomeridiani sui settori interni peninsulari, specialmente quelli di Toscana, Umbria e Lazio. Previsioni meteo ancora all’ insegna dell’ instabilità sull’ Italia anche nei prossimi giorni a causa dell’ assenza di una figura anticiclonica sufficientemente robusta, piuttosto le correnti più fresche di matrice nord-Atlantica continueranno a transitare sulla nostra penisola producendo ancora dell’ instabilità convettiva. Le temperature scese sensibilmente nelle ultime ore fin sotto la media del periodo anche di 7-8°c, subiranno una lenta e graduale ripresa, ad iniziare dalle regioni più meridionali tornando in linea con la media del periodo.