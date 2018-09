Previsioni Meteo Italia: breve ma intensa rinfrescata in tutta Italia nelle prossime ore, a seguire tanto sole e temperature di nuovo tipiche di una tarda estate che non vuole tramontare più.



PREVISIONI METEO: correnti settentrionali più fredde in transito sull’ Italia, bel tempo e di nuovo caldo sul finire della settimana – 24 Settembre 2018 – L’ultima settimana di settembre sarà caratterizzata da una certa dinamicità in Italia con le previsioni meteo che indicano un rapido peggioramento del tempo su alcune regioni d’ Italia in queste ultimissime ore e bel tempo con sole prevalente a seguire. Le temperature di conseguenza subiranno importanti e sensibili variazioni con i valori in brusco calo tra la serata odierna e la giornata di domani, Martedì 25 Settembre, e un progressivo aumento a seguire con di nuovo valori sopra la media e picchi anche di 30 gradi in città sul finire della settimana. Il tutto grazie al ritorno dell’ anticiclone delle Azzorre che dovrebbe dominare la scena su gran parte dell’Europa centro-occidentale, Mediterraneo compreso. […]