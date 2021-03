PREVISIONI METEO domani 1 aprile 2021: tempo stabile e soleggiato ma arriva anche qualche PIOGGIA pomeridiana

La situazione sinottica sull’Europa

Campo di alta pressione che si estende dal Mediterraneo centro-occidentale fin su Isole Britanniche e Islanda con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Questo porta ancora tempo stabile in Italia ma si affaccia anche qualche temporale pomeridiano. Serie di gocce fredde presenti sul basso Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1005 hPa nei pressi delle Isole Azzorre. Circolazione con aria più fredda in quota anche sul Mediterraneo orientale. Flusso perturbato che scorre invece alle alte latitudini con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa nei pressi della Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 1 aprile: Nord

Al mattino cieli sereni su tutti i settori, qualche velatura tra Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio debole instabilità pomeridiana su Piemonte e Veneto, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo del tutto asciutto, con qualche velatura in transito sulle regioni del nord-est. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 1 aprile: Centro