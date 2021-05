PREVISIONI METEO domani 1 giugno 2021: tempo più stabile in ITALIA ma non mancheranno locali fenomeni pomeridiani

Campo di alta pressione tra Mare del Nord e Scandinavia con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Un promontorio anticiclonico prova ad estendersi anche sul Mediterraneo occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1015 hPa. Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota tra Europa orientale e Balcani la quale interessa parzialmente anche l’Italia portando condizioni meteo instabili nel pomeriggio con locali acquazzoni. Vasta e profonda circolazione depressionaria tra Groenlandia e Islanda con valori al suolo intorno a 995 hPa.

Al Nord: Al mattino locali addensamenti al Nord-Est ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e temporali sparsi, più asciutto con ampie spazi di sereno su coste e pianure. In serata precipitazioni sparse al Nord-Ovest, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne con isolate piogge, ampie schiarite altrove. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi per velature in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.