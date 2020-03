PREVISIONI METEO domani 1 marzo 2020: maltempo in arrivo con fenomeni anche intensi su alcune regioni, vediamo i dettagli

La situazione sinottica sull’Europa

Vaste e profonde strutture depressionarie dominano tra l’Atlantico e l’Europa settentrionale con valori minimi di pressione al suolo fino a 960 hPa poco a nord delle Isole Britanniche. Correnti umide occidentali investono l’Europa centrale e in parte il Mediterraneo portando spiccate condizioni di maltempo con fenomeni anche intensi. Anticiclone delle Azzorre ritirato nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa poco a sud delle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 1 Marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino maltempo con fenomeni localmente intensi e neve sulle Alpi fino a quote basse, più asciutto in Piemonte. Al pomeriggio nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con deboli piogge sparse, più intense sul Friuli, asciutto al Nord-Ovest. In serata ulteriore miglioramento su gran parte delle regioni con residue piogge su Liguria e Triveneto. Quota neve oltre i 600-1000 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi ovunque con piogge di debole entità, più asciutto solo sulle coste di Marche e Abruzzo. Al pomeriggio tempo in ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse, localmente più intense sul versante tirrenico. In serata maltempo diffuso ovunque con precipitazioni a tratti intense, fenomeni assenti solo lungo le coste abruzzesi. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.