PREVISIONI METEO domani 10 febbraio 2020 – PIOGGE e locali NEVICATE sull’Italia, vediamo dove

La situazione sinottica sull’Europa

Vortice ciclonico in approfondimento alle alte latitudini europee, raggiungerà valori pari a 940 hPa favorendo condizioni meteo fortemente instabili sul Nord Europa. Deboli infiltrazioni umide in vista per il nostro Paese, con gradiente barico sempre più elevato e di conseguenza ventilazione in progressivo aumento. Anticiclone più robusto invece sulla Penisola iberica.

Previsioni meteo per domani, 10 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con neve sulle Alpi e deboli piogge su Liguria e Triveneto. Al pomeriggio schiarite più ampie su Piemonte, Lombardia e Liguria, nubi più compatte altrove con precipitazioni sparse su Alto Adige e Friuli. In serata generale miglioramento un po’ ovunque salvo fiocchi residui sulle Alpi centrali. Neve oltre gli 1300-1800 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nubi a tratti compatte su Toscana e Umbria con locali o deboli piogge, tempo più asciutto altrove. Al pomeriggio migliora ovunque con nubi e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità sparsa. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.